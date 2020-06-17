【中美貿易】中國貿易額增至397億美元　再成美國最大貿易伙伴

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，全球貿易前景黯淡之際，4月中美雙邊貿易額增至397億美元，超越美國與墨西哥和加拿大的貿易額，中國重新成為美國最大的貿易伙伴。

《華爾街日報》6月15日報道，4月中美雙邊貿易額增至397億美元，較3月增長近43%，再度超越美國與墨西哥和加拿大的貿易額。根據世界銀行（World Bank）最近的一項預測，中國是2020年唯一可能實現正增長的世界主要經濟體。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長艾倫（Craig Allen）表示：「中國可能會在2020年甚或在2021年成為全球GDP增長的最大引擎。」他說：「我們當然希望美國公司能從中受益。」

中美首階段貿易協議要求，中國在兩年內將對美國商品和服務的進口額在2017年基礎上增加2,000億美元。彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）高級研究員鮑恩（Chad Bown）稱，要實現2020年的採購目標，中國今年需要購買1,720億美元美國商品。

考慮到相關部門已開始統計今年前4個月的數據，中國需要已購買約580億美元的美國商品，才有望實現上述目標。但據鮑恩的測算，到目前為止，中國只購買了260億美元的美國商品，還不到實現2020年採購目標所需相應規模的一半。

儘管中國暫時不能滿足採購商品的要求，不過至少從農產品這一指標來看，中國加大了採購規模。

近幾個月來，中國對玉米、小麥和大豆等農作物的採購量增加，超過了貿易戰之前的水平。對美國來說，中國已經成為比以往任何時候都重要的買家，例如在截至6月4日的5周內，中國的採購量佔美國大豆總銷售的約三分之二。