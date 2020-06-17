【中印衝突】印軍再有4人命危　莫迪：若遭挑釁會恰當回應

中印軍隊6月15日在邊境拉達克（Ladakh）地區爆發新的衝突，並罕見造成人員傷亡。印軍死亡人數恐繼續攀升，印度防長辛格（Rajnath Singh）6月17日首次表態，印度總理莫迪（Narendra Modi）也將召開緊急會議。

印度死亡人數或將繼續上升

《印度時報》6月17日報道稱，多名消息人士透露，4名印度士兵在6月15日晚上與中國軍隊發生暴力對峙後處於命危狀態。

中印邊境拉達克現狀（點擊高清大圖瀏覽）：

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6月16日，印度軍方已經透露，印軍在這次衝突中有20死亡。當天下午，印度軍方發表聲明說，在加勒萬河谷（Galwan Valley）緊張局勢降級的過程中，15日晚上發生一場暴力對峙，雙方都有人員傷亡。印度一方犧牲的人員包括1名軍官和2名士兵。16日晚上，印度軍方又發表聲明說，印度死亡人數增加了17人，共死亡20人。

這是自1975年以來中印邊境衝突首次導致人員死亡。印度賈瓦哈拉爾．尼赫魯大學國際研究學院副教授雅各布（Happymon Jacob）說，15日的人員死亡是40多年來這條有爭議的邊界地區首次出現人員死亡。

「這是中印關係的一個分水嶺，」新德里智庫政策研究中心戰略研究教授切拉尼（Brahma Chellaney）對印度一家電視台表示。「在這之後，中國和印度的關係將永遠不會像以前那樣。」

反對黨逼問 莫迪將召開緊急會議

印度反對黨國大黨領導人甘地（Rahul Gandhi）6月17日在Twitter上質問印度政府說：「莫迪總理為什麼沉默？他為什麼躲了起來？夠了。我們需要知道發生了什麼？中國怎麼敢殺害我們的士兵？他們怎麼敢奪走我們的領土？」

對於這次暴力衝突，印度國防部長辛格6月17日首次表態說「在加勒萬的士兵的損失令人深感不安和痛苦。我們的士兵在執行任務時表現出了堪稱楷模的勇氣和英勇，並按照印度軍隊的最高傳統犧牲了自己的生命。國家永遠不會忘記他們的英勇和犧牲。我對陣亡士兵的家屬表示慰問。在這個困難的時刻，全國人民應該與他們並肩站在一起。我們為印度勇敢的士兵的英勇和勇氣感到驕傲。」

莫迪：印度士兵不會白白犧牲

莫迪當天在同政府高級官員召開新冠肺炎（COVID-19）舉行網絡會議時也首次就中印邊境對峙導致人員犧牲表態。莫迪說，印度士兵不會白白犧牲。

他還指出，印度會為我們的士兵在戰鬥中犧牲並打倒敵人而自豪。印度想要和平，但是如果遭挑釁，會給予對方恰當回應。

India wants peace but it is capable to give a befitting reply when instigated. The nation must be proud of its warriors who laid down their lives while killing enemies: PM Shri @narendramodi pic.twitter.com/MDf7QvwyAj — BJP (@BJP4India) June 17, 2020

莫迪還說：「整個國家都與那些為國家獻出生命的人的家人在一起。印度將保衛它的每一塊石頭，每一寸領土。印度是一個熱愛和平的國家，一直努力與鄰國保持合作友好關係。」

他還說：「無論發生什麼情況，我們都展示了保持印度團結的力量。」

與此同時，印度總理辦公室6月17日也在官方Twitter上宣布，為了討論中印邊境地區的局勢，莫迪總理要求在6月19日下午17時召開全黨會議。各政黨的領導人將參加這次網絡會議。