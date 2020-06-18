【新冠肺炎】世衛形容地塞米松為抗疫突破　停止羥氯喹臨床測試

全球面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，各地的科學家都紛紛研究有效藥物，其中一直獲美國總統特朗普（Donald Trump）大肆宣揚的羥氯喹（Hydroxychloroquine），世衛（WHO）6月17日指它沒有成效，因此決定正式停止臨床測試。

羥氯喹本身是抗瘧疾藥物，早前曾在多個國家舉行大型臨床測試，評估其治療新型冠狀病毒肺炎成效，惟不少結果都證明對改善治療都沒有成效，世衛專家埃瑙-雷斯特雷波（Ana Maria Henao-Restrepo）宣布，正式停止有關藥物的測試。

另外，英國有研究發現類固醇地塞米松（Dexamethasone）可有助減低重症病人的死亡率，世衛組織衛生緊急項目執行總監瑞安（Michael Ryan）形容這是一個重大突破，但指目前只有一個研究，希望其他突破可以陸續有來。他強調地塞米松只應用於非常危急的病人，呼籲醫護人員審慎使用。

圖為盒裝地塞米松的例子。地塞米松被廣泛用於治療炎症的症狀，其中包括哮喘及風濕疾病。（Getty Images）

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對地塞米松的臨床效果表示歡迎，指全球多地的疫情都出現曙光，但警告仍有不少地區的疫情繼續嚴峻，瑞安特別指出巴西的情況令人擔憂，呼籲當地加強衛生措施抗疫。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：