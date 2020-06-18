【美國示威】亞特蘭大黑人遭擊斃　涉案警被控謀殺　最高面臨死刑

美國亞特蘭大（Atlanta）非裔男子布魯克斯（Rayshard Brooks）被兩名白人警員截查期間發生爭執，最終遭擊斃。地區檢察官6月17日宣布起訴兩名涉案警員，其中開槍警員被控重罪謀殺，最高面臨終身監禁或死刑。

圖為6月12日，從隨身鏡頭的畫面可見，美國亞特蘭大警員羅爾夫截查非裔男子布魯克斯。（美聯社）

布魯克斯被警員截查，後來拒捕並搶走電槍，衝突期間向警員開槍。不過地區檢察官霍華德（Paul Howard）表示，布魯克斯當時正在逃走，警員羅爾夫（Garrett Rolfe）開槍時相距約5.56米（18尺3寸）。他認為，布魯克斯並不構成致命威脅。

根據霍華德所指，布魯克斯從後中槍隨即倒地，但警員逾兩分鐘沒有提供任何急救，甚至用腳踢對方。羅爾夫目前被控11項控罪，包括重罪謀殺、使用致命武器襲擊以及違反宣誓等。一經定罪，最高被判終身監禁或死刑。羅爾夫事發翌日已然被解僱。

至於現場的另一名警員布羅斯南（Devin Brosnan）則被控嚴重襲擊和違反宣誓，目前被調職。霍華德表示，布羅斯南願意和檢方合作。不過布羅斯南的代表律師否認被告同意擔任控方證人，並指他否認控罪。

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