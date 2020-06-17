【美國示威】全國多地有警員辭職　南佛羅里達警員不滿缺乏裝備

美國非裔男子弗洛伊德（George Floyd）掀起有關警隊的爭議。美國有線新聞網絡（CNN）6月16日報道，自事件發生以來，全國多地均有警員辭職，其中明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）有最少7名警員已經辭職。

明尼阿波利斯市政府發言人希爾（Casper Hill）透露，自示威爆發以來，最少7名警員已經辭職，另外有逾10多名警員提出請辭。警方發言人表示，辭職人數不多，並指他們是基於各種原因辭職。

亞特蘭大（Atlanta）因為有非裔男子於被捕期間死亡成為示威焦點。事發後，警察首長辭職。警方指，月內有8名警員辭職。

至於南佛羅里達（South Florida）則有10名警員基於安全理由辭任特別武器和戰術處（SWAT）成員。他們去信高層，指他們缺乏裝備，訓練不足，而且因為戰術使用被政治化而遭到限制，同時不滿有指揮人員於示威期間單膝下跪聲援示威者。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死 導致美國以及其他國家多處發生示威或騷亂：

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紐約州水牛城（Buffalo）兩名警員於清場期間，推倒一名白髮老人，對方頭部着地流血，涉事警員停職接受調查。57名警員不滿同袍被停職，認為涉事警員只是履行職務，決定辭任機動部隊抗議，但未有辭職。