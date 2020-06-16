【美國示威】紐約市警方解散反罪惡科便衣組　曾涉多宗槍擊事件

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月時遭警員拘捕後死亡，事件引發全國大規模示威，民眾抗議警察種族歧視及暴力執法。 在公眾關注警暴問題的情況下，紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）6月15日宣布，解散紐約市警察局反罪惡科中的便衣組。美國媒體報道，該隊以往曾涉及多宗槍擊事件。

紐約市警察局長謝伊（Dermot Shea）宣布解散紐約市警察局反罪惡科中的便衣組。圖為2020年1月3日，謝伊在紐約市出席記者招待會。（Getty Images ）

大約600名反罪惡科便衣組的警員會調派到其他部門，如偵探科或負責執行社區警務。紐約警方的政策並非解散所有人，例如紐約市警察局的其他部門依然會有便衣警員。

謝伊認為，這是紐約市警察局的一次巨大轉變，社區的民眾會立即感覺到。他形容反罪惡科便衣組是紐約市「截停盤查」時代的遺物，當時的警察可以在犯罪率高的地區，憑感覺截停可疑人物，甚至對他們搜身。而有色人種往往經常成為被截停盤查的對象，後來警方「截停盤查」的做法被裁定違憲。

謝伊指反罪惡科便衣組為已過時警隊架構的一部分，令警員與他們服務的社區對立。小隊曾接到大量有關暴力執法的投訴。謝伊覺得21世紀的執法方法，最重要的是建立警員及民眾之間的信任，警方主要靠搜集情報及科技來打擊罪惡，不需使用強大的武力。

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在警隊中，反罪惡科被視為精英部門，主力在治安不佳的地區打擊非法槍械及嚴重罪案。不過，外界有聲音指，反罪惡科是進取執法策略的象徵。