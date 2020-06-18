【博爾頓新書】特朗普被指記錯六四年份　不想介入香港反修例示威

美國前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）新書預定在6月23日出版，當地多個傳媒刊登書中部分內容，與中國相關的還有香港問題，博爾頓稱特朗普（Donald Trump）記錯六四發生年份。

圖為2月17日，前國家安全顧問博爾頓出席北卡羅來納州杜克大學的一次演講。博爾頓的新書被指會曝露白宮大量內幕，備受注目。（Reuters）

博爾頓的書中除提到特朗普希望中國國家主席習近平支持他連任外，亦提到與香港相關事宜。博爾頓指在2019年6月12日，香港反修例示威爆發時，特朗普對規模感到驚訝，但同時稱「自己不想介入」，因為「我們（美國）亦有人權問題」。

博爾頓稱希望特朗普能借香港問題成為應對中國的籌碼，又提到在當年的六四事件30周年之際，特朗普拒絕發表聲明，並記錯六四發生在15年前。博爾頓引述特朗普當時稱：「誰會在乎（六四）？我要的是協議，我不需要其他東西。」

天安門事件發生在1989年６月４日，2019年是30周年。

博爾頓被指因經常與特朗普發生衝突，在2019年9月辭去國家安全顧問職務。他其後表示要推出新書，外界估計新書內會曝露大量白宮內幕。特朗普政府已在16日向法院提出訴訟，阻止博爾頓的新書出版，聲稱書中含有機密資訊，危害國家安全。