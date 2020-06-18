【博爾頓新書】特朗普政府絕招阻出版：充公賣書所有收益

美國司法部17日晚間向法官尋求緊急命令，要求力阻前白宮國安顧問博爾頓出版白宮回憶錄新書。這本新書尚未問世，但許多「爆炸性細節」已被披露。

點圖瀏覽新書封面、內頁及部分已曝光的爆炸性內容 不少與香港及六四有關：

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《華盛頓郵報》報道，美國政府16日對博爾頓提起民事訴訟，目標鎖定這本書所獲取的收益，並要求法院命令他延後原訂的6月23日出版日。

法律專家說，司法部的最新舉動試圖正式阻止博爾頓出版新書，但不太可能成功，特別考慮到新書已印刷完畢並送到倉庫，且副本已分送媒體校閱。

專家表示，雖然法律操縱未能阻止新書內容向公眾傳播，但16日的民事訴訟可能成功達成其核心目的，迫使博爾頓將新書收益移交政府。

據報道，博爾頓恐面臨更嚴重後果。知情人士說，司法部目前正在調查，以了解博爾頓撰寫新書過程是否觸犯機密法。

對此，司法部發言人拒絕發表意見。博爾頓則否認這本書有國家機密。

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