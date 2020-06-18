【新冠肺炎】美國多州新增病例仍在上升　俄克拉何馬州破紀錄

美國多個州分疫情升溫，6月16日加州、德州及佛羅里達州新增病例均突破2,000宗，其中加州病例更高達4,179宗。總統特朗普（Donald Trump）正準備前往舉行競選集會的俄克拉何馬州在過去24小時亦新增259人確診，創當地每日確診人數新高。

圖為5月23日，加州的杭亭頓海灘。當局重啟海灘，多人前往海灘消暑。（Reuters）

亞利桑那州17日新增病例1,827宗，自6月初至今累計個案已上升一倍。州長杜西（Doug Ducey）呼籲民眾外出時配戴口罩，並形容這是「明智的決定」，但會把強制頒令戴口罩的需要留給各市長。

加州同日新增病例高達4,179宗，其中單是洛杉磯縣就佔超過一半。德州亦錄得3,100宗新病例，創當地每日確診人數新高。

特朗普預定6月20日於俄克拉何馬州的塔爾薩市（Tulsa）舉行競選集會。俄克拉何馬州17日新增病例259宗，同破當地每日確診人數新高。因選舉集會有多人聚集參與，有專家擔心會成為病毒散佈溫床。

俄克拉何馬州的衛生官員建議參加集會的人在前往集會前先接受病毒檢測，集會後自我隔離並再次進行檢測，確保未受感染。官員同時呼籲有重症風險的人群，如年老及慢性病患者應避免前往。

↓↓↓更多世界各地民眾在疫情持續期間的生活情況，請點擊放大觀看：