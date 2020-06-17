【新冠肺炎．疫情】美國死亡人數超越一戰　洪都拉斯總統確診

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過814萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少44萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月17日上午7時33分，全球確診個案新增110,586宗，累計增至8,145,047宗。死亡個案新增3,699宗，累計增至440,600宗。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月17日上午7時33分，新增20,947宗確診個案，累計增至2,134,973宗。死亡個案增加727宗，累計增至116,654宗，已超越在第一次世界大戰中陣亡的美國將士人數。美國已有逾2,444萬人接受檢測、逾58萬人痊癒。

隨着美國多州重啟經濟和放寬防疫措施，佛羅里達州、德克薩斯州和亞利桑那州在17日的單日新增確診個案均創新高；3州分別錄得2,783宗、2,622宗和2,392宗。

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洪都拉斯：總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）6月16日透過電視講話公布自己確診新冠肺炎，病徵輕微。他透露，妻子和兩名同僚亦確診，已經開始接受治療。

圖為1月9日，洪都拉斯總統埃爾南德斯在總統府發言。（路透社）

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月16日新增34,918確診病例創新高，累計確診923,189宗；新增死亡病1,282宗，累計死亡病例45,241宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

泰國：總理府副發言人黛素麗（Traisulee Traisoranakul）6月15日表示，泰國擬針對新型冠狀病毒肺炎控制得當且與泰國達成雙邊協議的國家實施「安全旅遊圈」計劃，初期可能每天允許1000名外國遊客入境。

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伊朗：衞生部6月14日公布，該國新增2,472宗確診病例，累計增至187,427宗。死亡病例新增107宗，為兩個月以來首次，累計增至8,837宗。

英國：英國6月14日新增1,514宗確診病例，累計確診295,889宗。死亡案例新增36宗創新低，累計41,698宗。

西班牙：首相桑切斯（Pedro Sánchez）6月14日公布，該國6月21日起向歐盟神根公約國開放邊境，比之前宣布的早10天。該國7月1日開放接壤葡萄牙的邊境。

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韓國：中央防疫對策本部6月16日公布，截至當天零時，韓國新增34宗確診病例，累計增至12,155宗。死亡個案新增1宗，累計278宗。康復並解除隔離的病例累計10,760宗。

印度：衞生部6月16日公布，該國的確診個案新增10,667宗，累計增至343,091宗。死亡個案新增380宗，累計增至9,900宗。印度累計確診個案在上周超越西班牙和英國，成為全球第4多國家。

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