朝鮮6月16日炸毀韓朝聯絡辦公室並預吿一系列對韓強硬措施引發外界關注。韓國《朝鮮日報》6月18日報道分析稱，朝鮮的舉動源於其國內糟糕的經濟狀況，平壤精英層民心隨之動搖。為緩和國內不滿情緒，朝鮮政府試圖將情況惡化的責任轉嫁給「外部敵人」。

朝鮮對韓強硬背後原因

《朝鮮日報》分析稱，由於對朝制裁長期化加上新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，朝鮮目前的經濟狀況是最高領導人金正恩2011年12月執政以來最糟糕的。朝鮮勞動黨第一副部長金與正在6月17日的談話中稱，「為了讓我們的人民了解情況，我今天又引爆了言論炸彈。」有觀測認為，此舉旨在安撫不安的民心，而朝鮮談「民心」實屬罕見。

韓國首爾大學經濟系教授金炳延（音譯）表示，「對朝制裁自2017年起大幅加強，兩年間朝鮮經濟出現萎縮，加上去年的豬瘟和今年的新冠肺炎疫情，最近平壤市民的糧食配給量也減少了。」據悉，私有財產蒸發也導致了朝鮮民心出現動搖。

高麗大學教授南成旭（音譯）分析稱，「朝鮮的對華貿易依賴度高達95%，幾乎是壓倒性的，但中朝貿易因新冠肺炎疫情全面中斷。實際上朝鮮經濟被扼住了命脈，外匯和糧食都已見底，甚至連精英層都陷入嚴重短缺狀態。」

此外，朝鮮經濟指標也跌至歷史新低。據韓國貿易協會和中國海關等方面數據顯示，2016年朝鮮對華貿易逆差為5.58億美元，但由於情況持續惡化，2019年逆差增至23.73億美元。

值得注意的是，金正恩6月7日在朝鮮勞動黨中央委員會第七屆、第十三次政治局會議上探討了「為保障平壤市民生活而面臨的問題」。而在黨政治局會議上提及保障平壤市民生活的情況實屬罕見。有分析認為，這證明了朝鮮核心階層聚居的平壤也未能逃過經濟困難。

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文在寅三年來首次對朝強硬

韓聯社6月17日報道，韓國總統文在寅於17日在青瓦台與外交安全領域的元老共晉午餐，就金與正發表批韓談話表示擔憂，稱唯恐國民遭受更大的衝擊。

韓國《朝鮮日報》6月18日報道指出，文在寅就金與正拒絕韓方派遣對朝特使一事表示，「似乎太過分了，非常令人失望」。這是文在寅2017年11月就朝鮮發射洲際導彈（ICBM）時譴責朝方魯莽挑釁後3年來第一次對朝鮮表明強硬立場。

青瓦台當天也向朝鮮發出了「無理、無知、警吿」等警吿性訊息。青瓦台發言人稱，「她（金與正）完全不理解總統的發言，用非常無禮的語調詆譭總統，這是無知的行為。我們明確警吿，不會繼續忍受這種不知天高地厚的言行。」

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「藏」在金與正身後的金正恩何時登場

值得注意的是，金正恩自7日出席勞動黨中央政治局會議後再次銷聲匿迹。即使金與正在6月4日對韓強硬表態，金正恩仍然在會議上強調經濟政策，為金與正留下活動空間。

韓國紐西斯通訊社6月18日報道指出，當前金正恩主內集中精力治理國內問題，金與正主外承擔反派角色對韓展開攻勢。而中央軍事委員會的最終決定權仍然在金正恩手中。

韓國國家戰略研究院統一戰略中心負責人文成模（音譯）認為，金與正目前已極大限度地提高了緊張感，這也賦予了金正恩選擇權，今後金正恩在面對美國和韓國時談判力量將大大增強。因此，金正恩的再次登場可能比預想中快。

這是因為6月17日上午，金正恩專機被捕捉到飛向咸鏡南道。有推測認為，金正恩應乘坐專機赴咸鏡南道新浦參觀新型潛艇彈道導彈（SLBM）發射。