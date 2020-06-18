【中印衝突】印度專家稱新德里處境艱難　問題勢升級莫迪未準備好

中印軍隊在邊境地區罕見衝突導致人員死亡，兩國外長6月17日緊急通話，新德里分析人士認為，印中邊境暴力事件已經把莫迪（Narendra Modi）政府逼到牆角。

莫迪全國電視講話

印度和中國士兵在邊境發生衝突，導致20名印度士兵死亡後，印度總理莫迪6月17日在新德里發表電視講話說：「我向全國保證，我們的戰士們不會白白犧牲。對我們來說，國家的團結和主權最為重要。印度希望和平，但是無論是什麼樣的情形，印度在受到挑釁時，都有能力做出應有的回應。」

美國衛星拍攝加勒萬河谷開始集結大量軍隊（點擊高清大圖瀏覽）：

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在電視講話中，莫迪呼籲印度所有政黨的代表參加6月19日的視頻會議，討論中印邊境緊張局勢。

曾為印度國家安全委員會（National Security Council）旗下印度國家安全顧問委員會（National Security Advisory Board）成員之一的卡納德（Bharat Karnad），他現為新德里智庫「政策研究中心」保安教授。他指出，「無論印度想做什麼，都無能為力。」 他說：「莫迪政府處境艱難。」卡納德說：「通過非常野蠻的手段殺死印度軍人使印度政府陷入困境。 如果不想失去公眾支持，它必須以一種相當有意義的方式做出反應。」



他警吿說，問題勢必升級，而印度未就此準備好。

新德里觀察家研究基金會（ Observer Research Foundation）的外交政策分析師喬西（Manoj Joshi）說：「這挺危險的，僅僅是傷亡的程度就讓問題變得困難複雜而不易化解。」

最新暴力事件與以前不同

這次暴力對抗事件發生在東拉達克的加勒萬谷，這是一處冰冷的喜馬拉雅荒漠。雙方都指責對方挑釁。目前人們知道的細節並不多，但據報道，兩國軍隊以鐵棒和石塊互相攻擊。

2020年6月17日，印度查謨民眾在抗議中國政府時踩踏中國國旗。（AP）

暴力事件的嚴重性出乎很多印度人的預料。就在事件發生的兩天前，印度陸軍參謀長納拉瓦內（Manoj Naravane）6月14日證實，在就最近的邊境緊張局勢舉行了「有成果的」會談後，兩國軍隊正在拉達克的加勒萬谷「脱離接觸」。

分析人士指出，化解危機之路充滿挑戰，這是由於強勢外交一直是雙方領導人、也就是印度總理莫迪和中國國家主席習近平的招牌政策。有美國學者甚至認為，「這可能是印中關係的一次分水嶺時刻。」

即使兩國設法壓住眼下的危機，最近爆發的邊境糾紛事件將繼續成為一個熱點問題，因為雙方似乎都不肯退讓，沒有多少妥協空間。印度尤其不想接受印方所說的中國對加勒萬谷提出的主權要求。

新德里政策研究中心戰略事務專家卡納德說：「任何沒有讓中國撤出加勒萬谷的方案都是印度所無法接受的，而中國方面也不會同意撤軍，因為他們現在聲稱，這其實是新的實際控制線。」

與此同時，印度正在抗擊愈演愈烈的新冠病毒疫情，而經濟也受到重創，沒有做好任何讓局勢升級的準備。分析人士認為，雖然危機短期內無法解決，但「如果讓事態發展超出某一節點，不符合任何一方的利益。」