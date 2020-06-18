【中印衝突】白宮稱特朗普已知曉兩國衝突　但無計劃斡旋

美國6月17日對中印衝突正式做出回應，稱總統特朗普（Donald Trump）已經知曉，但並無計劃居中斡旋。這與特朗普此前「準備調解」的表態形成鮮明對比。

據土耳其安納多盧通訊社（aa.com.tr）6月17日報道，美國白宮發言人麥克納尼（Kayleigh McEnany）17日對記者稱，特朗普已經「知道」（aware）中印衝突，並正在持續監控局勢的進展。

對於是否介入中印衝突進行斡旋，麥克納尼回應稱，「沒有正式計劃」。麥肯納尼還表示，美國對新德里在15日中印衝突中損失的軍隊表示「最深切的哀悼」。

據印度媒體「oneindia」17日報道，麥克納尼說：「我們了解並關注印度和中國軍隊之間沿着實控線（對峙），以及拉達克東部的局勢。我們看到印度軍方聲明，20名印度士兵在衝突中喪生，我們對此表示最深切的哀悼。」

對於美國是否調停中印衝突，《印度時報》引述麥克納尼說：「沒有正式的計劃。正如我所說，我們表示哀悼。在6月2日特朗普總統和莫迪（Narendra Modi）總理的通話中，他們討論了印中邊境的局勢。」

中印在邊境軍事集結之後，美國總統特朗普5月27日提出要在印度和中國之間進行斡旋。特朗普在Twitter發文稱，「我們已經吿訴印度和中國，美國已準備好、願意且能夠調解和仲裁他們激烈的邊境爭端。謝謝！」

印度外交部對特朗普的建議表示歡迎，但拒絕接受這一建議，同時堅持認為這是一個雙邊問題，只能通過印中兩國之間建立的外交溝通渠道加以解決。

中國外交部發言人趙立堅在5月27日的例行記者會上回應稱，目前中印邊境地區局勢總體穩定可控，中印之間有完善的涉邊機制和溝通渠道，雙方有能力通過對話協商妥善解決相關問題。