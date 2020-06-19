Facebook刪除特朗普競選團隊廣告　涉散播仇恨

Facebook6月18日宣布刪除多個美國總統特朗普（Donald Trump）競選團隊的帖文和廣告，指有關內容涉嫌散播仇恨。

涉事內容是特朗普競選團隊呼籲民眾參與反對「反法西斯主義運動」（Antifa）的聯署，廣告內展示一個紅色倒三角，並在特朗普及副總統彭斯（Mike Pence）贊助的帖文出現，而特朗普政府日前曾指Antifa與美國近日的暴力事件有關。

紅色倒三角符號首先在1930年代由納粹黨採用，初時用以分辨共產黨員，其後擴大至社民黨、共濟會（Freemasonry）等反對派。

Facebook發言人表示，公司政策禁止用戶在沒有譴責或討論有關符號前，以被禁仇恨組織標籤政治犯。不過特朗普競選團隊發言人回應指，紅色倒三角符號並非在反誹謗聯盟 （Anti-Defamation League，ADL）的仇恨符號資料庫中，並指Antifa有使用紅色倒三角符號，因此他們在針對Antifa的廣告加入該符號非常合理，又認為Facebook的繪文字（emoji）都有類似符號，因此認為Facebook只是針對該廣告。

The Nazis used red triangles to identify their political victims in concentration camps. Using it to attack political opponents is highly offensive. @POTUS' campaign needs to learn its history, as ignorance is no excuse for using Nazi-related symbols. https://t.co/7R7aGLD7kl — Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) June 18, 2020

ADL行政總裁格林布拉特（Jonathan Greenblatt）於Twitter表示，納粹黨以紅色三角形標籤集中營的政敵，因此用這個符號攻擊不同政見人士極具冒犯性。該組織發言人亦指，資料庫內沒有紅色倒三角是因為他們不是記載納粹時代的歷史符號，而是專注當代美國極端主義和白人至上主義人士普偏使用的符號。