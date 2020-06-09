【美國大選】特朗普兩周內恢復競選集會　民調落後請人「打假」

美國總統選舉將於11月舉行，然而受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，總統特朗普（Donald Trump）自3月起已沒有舉辦競選集會。他的競選團隊6月8日宣布，會於兩周內恢復舉辦競選集會。此外，美國有線新聞網絡（CNN）的民意調查顯示，前副總統拜登（Joe Biden）的支持率比特朗普高出14個百分點。特朗普批評調查造假，並已請專家「打假」。

有民意調查顯示，前副總統拜登的支持度領先總統特朗普。圖為6月5日，拜登在特拉華州立大學演講的情況。（Reuters）

特朗普競選經理帕斯凱爾（Brad Parscale）表示，美國民眾準備好恢復行動，特朗普總統亦一樣。他揚言，參與特朗普競選集會的人數及民眾的熱情，是瞌睡喬（ Sleepy Joe Biden ，特朗普為拜登取的綽號）只有在做夢時才會遇到的。

競選團隊仍在為特朗普考慮集會的日期及場地。他亦會於本周末舉辦籌款活動。競選團隊相信，非裔男子弗洛伊德（George Floyd）被捕後死亡事件引起的大型示威活動，為特朗普在疫情期間舉辦競選集會減輕不少政治壓力。

近日有多項民意調查均顯示，拜登的支持率領先特朗普。CNN的調查更指，拜登的支持率為55%，特朗普的只有41%。而民眾對特朗普表現的滿意程度只有38%，是去年1月以來的新低。

特朗普在社交媒體批評：「CNN的民意調查與他們的報道一樣虛假。」他認為有媒體正嘗試以負面的民意調查結果來削弱他的支持度。他已聘請民意調查機構McLaughlin & Associates來重新審視近日的一些民意調查。McLaughlin & Associates表示，部分調查不準確，因為調查員沒有訪問足夠的共和黨選民。