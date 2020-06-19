【夏威夷密會】美國助理國務卿：美中關係整體緊張

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員楊潔篪6月17日於夏威夷會面後，華府主管亞太事務的助理國務卿史迪威（David Stilwell）6月18日表示，兩國關係整體緊張，但中國仍然有意遵守貿易承諾。

史迪威稱，中國官員在夏威夷會面中的態度並不算得上友善，稱會在未來數周後評估這次會談是否取得成果。他認為北京最近的行為，包括印度邊界糾紛、南海爭議、港版國安法及貿易問題上都沒有太大建設性，稱會觀察數周，留意中國會否收歛其侵略行為。其中在香港問題上，華府期望中國可以重新考慮在香港推行國安法的決定。

During my meeting with CCP Politburo Member Yang Jiechi, he recommitted to completing and honoring all of the obligations of Phase 1 of the trade deal between our two countries. pic.twitter.com/YJmBTUmuQ9 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 18, 2020

目前全球面對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情，史迪威表示，美國表明對中國在抗疫問題上的期望，並強調北京在處理疫情時保持透明度，包括容許中立觀察員到當地監察。

另外他提到美中貿易關係，指中國雖未完全符合美國的期望，但對方表明會遵守首階段貿易協議的承諾。史迪威形容，貿易問題是中國能否成為合作夥伴的關鍵測試，並認為朝鮮問題是美中兩國可以合作的議題，同時亦有意尋求北京加入裁軍協議。