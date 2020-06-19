【中印衝突】印度官員展示解放軍「狼牙棒」　滿佈鐵釘殺傷力強

即時國際
撰文：
最後更新日期：

中國和印度15日在邊境的拉達克地區爆發激烈衝突，傷亡慘重是近45年來之最。印度媒體18日報道，中國解放軍持特製「狼牙棒」攻擊印軍，堪稱致命武器。

英國廣播公司（BBC）報道，一名進駐中印邊境的印度高級官員提供照片，顯示中國軍人在衝突中使用一種特殊的武器，看起來像是在金屬棒銲上許多鐵釘，增加殺傷力。

根據中印1996年簽訂的協議，雙方同意建立信任措施，不得在邊境爭議地區使用槍枝及火藥。防衛分析家指出，中方因此研究出這種武器，批評其作法野蠻。

（編按：英國廣播公司18日引述首先轉發這張照片的國防分析師舒克拉（Ajai Shukla）報道，他指使用這個武器是「野蠻行徑」。這張照片已在印度Twitter用戶之間廣泛轉發，伴隨表達憤怒的留言。中國及印度軍方暫未評論此事。

英國《電訊報》在18日的報道中指出，印軍遺體身上的傷口與照片中的裝嵌了鐵釘及鐵絲網的武器吻合。）

印度舉國悼念死於邊境衝突的軍人（請點擊放大瀏覽高清圖集）：

中印衝突後印度多地爆發反華示威，請點擊放大瀏覽：

+10
+9
+8

【相關圖輯】印媒早前公開20名死亡士兵名字及照片　人民哀悼（點圖放大瀏覽）：

+3
+2
中印衝突傷亡增加　為何中方仍不公布死亡人數？
【中印衝突】印媒公開20名死亡士兵照片　莫迪默哀
【中印衝突】印媒揭華軍持狼牙棒　雙方打鬥7小時　士兵墜河凍死

延伸閱讀：

夏威夷會面無果而終 美怨中國不坦誠

紐西蘭兩員警攔檢突遭槍擊重傷！兇手仍在逃

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。