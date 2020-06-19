【中印衝突】印度官員展示解放軍「狼牙棒」　滿佈鐵釘殺傷力強

中國和印度15日在邊境的拉達克地區爆發激烈衝突，傷亡慘重是近45年來之最。印度媒體18日報道，中國解放軍持特製「狼牙棒」攻擊印軍，堪稱致命武器。

英國廣播公司（BBC）報道，一名進駐中印邊境的印度高級官員提供照片，顯示中國軍人在衝突中使用一種特殊的武器，看起來像是在金屬棒銲上許多鐵釘，增加殺傷力。

根據中印1996年簽訂的協議，雙方同意建立信任措施，不得在邊境爭議地區使用槍枝及火藥。防衛分析家指出，中方因此研究出這種武器，批評其作法野蠻。

（編按：英國廣播公司18日引述首先轉發這張照片的國防分析師舒克拉（Ajai Shukla）報道，他指使用這個武器是「野蠻行徑」。這張照片已在印度Twitter用戶之間廣泛轉發，伴隨表達憤怒的留言。中國及印度軍方暫未評論此事。

英國《電訊報》在18日的報道中指出，印軍遺體身上的傷口與照片中的裝嵌了鐵釘及鐵絲網的武器吻合。）

The nail-studded rods — captured by Indian soldiers from the Galwan Valley encounter site — with which Chinese soldiers attacked an Indian Army patrol and killed 20 Indian soldiers.



Such barbarism must be condemned. This is thuggery, not soldiering pic.twitter.com/nFcNpyPHCQ — Ajai Shukla (@ajaishukla) June 18, 2020

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