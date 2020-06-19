【美國大選】最高法院裁決一周兩敗　司法任命成特朗普連任手牌

美國最高法院一周內作出兩項重大裁決，先有保障性小眾免遭職場歧視，再駁回政治終止「童年抵美者暫緩遣返」計劃（DACA）的命令。接連吞敗總統特朗普（Donald Trump）6月18日回應指，最高法院需要有新的法官。

特朗普表示，最高法院最近的裁決反映美國需要新法官，「如果激進左翼民主黨人掌權，你的《第二修正案》、生命權、安全邊境、宗教自由和很多其他事情都會失去。」他指，將於2020年9月1日前公布最高法院保守派法官名單，並稱如有機會，只會從名單任命大法官，形容名單比起以往任何時候都重要，呼籲選民在大選投票。

...Religious Liberty, among many other things, are OVER and GONE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

...Based on decisions being rendered now, this list is more important than ever before (Second Amendment, Right to Life, Religous Liberty, etc.) – VOTE 2020! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

美國有線新聞網絡（CNN）形容，特朗普的手法與2016年大選競選策略無異，試圖藉此動員共和黨人。當時，特朗普公布11人名單，列出人選接任已故大法官斯卡利亞（Antonin Scalia）。不過他任命的兩名大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）和卡瓦諾（Brett Kavanaugh）並不包括於最初的名單內。

前副總統拜登（Joe Biden）未有提出同類的名單，不過指將會任命黑人女性出任最高法院大法官，如果成事將會是史上首次。

民主黨人認為，特朗普今次再使出同樣招數並不會奏效。近10年前，《外來未成年人發展，救濟和教育法案》（Dream Act）因為有民主黨參議員倒戈而胎死腹中。2016年，特朗普以針對墨西哥人和穆斯林的競選策略獲勝。特朗普任內繼續主打強硬移民立場，卻導致共和黨於中期選舉失去眾議院控制權。

進步派戰略師Jess Morales Rocketto指出，現時美國圍繞移民問題出現趨勢變化，「我不知道一般大選選民對針對法院投票。不過他們針對民權和移民等議題投票。」