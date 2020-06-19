【新冠肺炎】美國疫情復熾　更多州份強制戴口罩

隨美國逐步解封，最少六州新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案創單日新高，加州和北卡羅來納州等多地6月18日強制或促請市民戴口罩，阻止疫情擴散。其中北卡州州長庫珀（Roy Cooper）形容，口罩能夠「救你一命」。

佛羅里達州當日新增病例達3,207宗，為一周內第二天創新高。奧蘭治縣（Orange County）市長戴明斯（Jerry Demings）下令強制戴口罩，並向奧蘭多和其他城市的居民表示，戴口罩將避免迎來第二次停擺。

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加州新增病例連續第二天超過4,000宗。州長紐瑟姆（Gavin Newsom）下令在大部分地區戴口罩。他指，科學證明面部遮掩物和口罩有用，對保護身邊人士安全、維持營業和重啟經濟非常重要。

亞利桑那州單日新增病例數創出新紀錄。州長杜西（Doug Ducey）屈服於壓力，同意各市自行頒布口罩規定。圖森（Tucson）和鳳凰城（Phoenix）市長分別下令強制戴口罩以及準備表決強制戴口罩命令。

德克薩斯州九個最大城市的市長要求州長（Greg Abbott）本周下放權力，容許市政府自行頒布口罩規定。