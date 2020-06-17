【港版國安法】歐洲議會提案譴責北京　籲向國際法院提出訴訟

歐洲議會議員就北京政府制訂港版國安法，6月15日提出跨黨團的聯合決議草案，強烈譴責北京不斷干涉香港內政，削弱香港自治、法治及基本自由，嚴重威脅一國兩制完整性，並呼籲歐盟利用一切可能的方法，包括以正在進行的雙邊投資協定談判向中方施壓，要求維護香港高度自治。

美國Politico新聞網站14日取得草案內容，批評中國侵犯香港的高度自治和自由會削弱國際社會對中國作為夥伴的信任，以及質疑香港將來是否繼續保持國際金融中心的地位。

該草案亦呼籲歐盟向國際法院（International Court of Justice）提出訴訟，指控中方制訂港版國安法的決定，違反中英聯合聲明及《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR），並制裁鎮壓香港及嚴重侵犯人權的官員。

另外草案要求聯合國委派特使，監視香港局勢。

報道指，歐洲議會成員會在18日與歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）商討這項草案，並預料於19日表決，雖然不具法律約束力，但由於歐盟領袖下周將與中國總理李克強舉行中歐領導人峰會視像會議，相信草案通過會為北京帶來政治壓力。

↓↓↓「港版國安法」引來各方爭論，想知道各地代表的取態，可點擊圖輯了解：