【新冠肺炎・美國】塔爾薩解除宵禁　特朗普競選集會獲准舉行

美國俄克拉何馬州（Oklahoma）最高法院6月19日裁定，總統特朗普（Donald Trump）在該國爆發新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後的首場競選集會可按原計劃舉行，塔爾薩市（Tulsa）市長拜納姆（G. T. Bynum）亦於同日宣布當地不再實施宵禁令。

共和黨籍的拜納姆當天在一份聲明中稱：「昨晚，我應塔爾薩警察局長富蘭克林（Wendell Franklin）的要求制定宵禁，之後根據他們獲得的情報與美國特（Secret Service）進行協商。今天，我們已被告知不再需要宵禁，所以我要解除它。」

特朗普自疫情以來的第一場競選集會定於20日在塔爾薩市的俄克拉何馬銀行中心（Bank of Oklahoma Center）舉行，當地有商人及居民就此提起訴訟，要求取消集會。

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他們聲稱，是次大型室內聚集構成公眾滋擾，違反該州法律。但法官認為「俄克拉何馬州在幾乎3周前，即6月1日已進入『安全地打開並恢復』（Open Up and Recover Safely，OURS）計劃的第3階段，」「商家或本地官員被授予酌情決定、判斷何時及是否應採用社交隔離措施（的權利）。因此，社交隔離措施在總統的集會那天不是強制性的 ，並非如請願者所說那樣。」