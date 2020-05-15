【新冠肺炎】疫情打擊收入3國企業債務急增　新加坡公司最脆弱

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）令企業收入減少，導致某些過去數年持續舉債的公司擔子更重，亦影響它們的償付能力。澳新銀行（ANZ）發布的研究結果指出，在亞洲經濟體當中，中國、韓國和新加坡企業債務增長得最快及最多，尤其以中國地產、韓國和新加坡能源業的情況最令人擔心。

新加坡能源業2019年產值佔本地生產總值（GDP） 五分之一，行業如今已經陷入虧損，這對手頭現金緊絀的公司構成問題。

澳新銀行指出，雖然全球能源業都在經歷同類問題，但在新加坡有流動性緊張的額外風險，因此令人擔心。那些能源公司佔該國今年該償付債務15.7%。

三國各有問題

新加坡4月有8,663個商業實體倒閉，比3月（4,008個）多逾1倍，也比嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS，俗稱沙士）疫情和2009年金融危機時倍增，創下近年來的新高。

報告亦指出，韓國能源業也有「槓桿過度以及現金緩衝不足」的問題。整體來說，該國中小企過去2年借貸增加，「較小的公司現金短缺的情況，會來得比規模較大的同業為快，由於這些中小企對韓國經濟的重要性，它們會構成宏觀經濟風險。」

內文亦寫道，中國地產業過去數年以急速的步伐擴充，現時處於過度擴張的情況。

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中國情況最好 惟部分過度擴張

澳新銀行在報告指出，新加坡的公司最脆弱，因它們面對現金流以及外匯風險。每10間公司中有6間有重度槓桿操作以及現金短缺。此外在它們未償還的債務中，60.9%以美元計價，只有三分之一以坡元計價。

韓國在這方面比新加坡的情況好一點點。該國企業的未償還債務中，有五分之一以外幣計價。不過它們本身還面對現金非常短缺的問題。重度槓桿的韓國企業中，有80%現金緩衝有限。

中國的企業在三者中的情況是最好的，但10間公司中有隻有3間是過度擴張，以及大部分債務是由國家持有，這是對違約風險進行隱式的擔保。