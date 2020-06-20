曾起訴特朗普親信　聯邦檢察官伯曼「被辭職」

美國司法部長巴爾（William Barr）6月19日宣布，紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）會離職。然而，伯曼其後表示自己無意辭職，也是在看到新聞稿後，才知道自己要離任。伯曼曾調查及起訴多名總統特朗普（Donald Trump）的親信。

紐約南區聯邦檢察官伯曼（Geoffrey Berman）被要求離職。圖為2019年3月25日，伯曼在紐約市出席記者招待會。（Reuters）

巴爾是在當地時間晚上9時後公布消息。有司法部官員透露，司法部原定將伯曼調派到部門內的其他職位，其中包括民事部職位。另有消息人士指，伯曼曾被要求自行辭職，但他拒絕。巴爾曾於19日在紐約與伯曼會面，當時已要求伯曼辭職。

伯曼：沒有辭職念頭

伯曼表明，他沒有辭職，也沒有辭職念頭。在此事後，他表示將會在參議院通過接任人的提名後離任，但他決定在此之前都要繼續進行一直在負責的調查工作。

伯曼的團隊曾起訴特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen），又正調查特朗普另一私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）。朱利亞尼的生意拍擋帕納斯（Lev Parnas）及弗魯曼（Igor Fruman）也曾被伯曼起訴。

特朗普前私人律師科恩（Michael Cohen）曾被伯曼的團隊起訴。圖為2020年5月21日，科恩離開監獄，改在家中服刑。（Reuters）

司法部已公布，特朗普有意提名證券交易委員會（SEC）主席克萊頓（Jay Clayton）接任伯曼的工作。克萊頓從未擔任過聯邦檢察官。