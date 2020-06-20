【日韓疫情】韓國增67宗創三周新高　日本牛郎酒吧再爆多宗病例

全球多國在新冠肺炎（COVID-19）疫情放緩後放寛對居民的抗疫限制措施，但面臨疫情反彈風險，韓國6月20日新增67宗病例，是近一個月來新高。至於在日本東京，同日增加39宗病例，是連續第3日單日病例超過30宗，當中11宗是新宿區牛郎酒吧的員工。

據韓國中央防疫對策本部，韓國16日新增67宗病例，是自5月28日錄得79宗病例以來最多的一日，累計病例增至12,373宗。新增病例中有31宗屬海外輸入、36宗是本地傳染。

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首爾同日新增病例有14宗，累計1,202宗。隨着學校重開，以及民眾增加參與社交聚會和團體活動的次數，首爾一直持續的疫情令人憂心。

距首爾約160公里遠的大田同日新增5宗病例，累計72宗。該市近日一直增加感染病例，大部分與直銷中心及教會有關，政府迄今未能追踪病源。韓聯社6月20日報道，單日病例的激增可能令政府重新考慮目前有關社交距離的措施。

新宿區牛郎酒吧爆出更多個案

至於在日本，東京是國內疫情最嚴重的地區，6月20日新增39宗病例，其中11宗是新宿區牛郎酒吧的員工。

日本東京自6月初起加強對夜店員工展開定期病毒檢測，之後在新宿區某牛郎酒吧找到多個感染個案，例如在6月15日，東京政府表示當天找到有20宗新個案是牛郎酒吧的男公關，東京都知事小池百合子當時表示，感染者增加是新宿區要求多間出現疫情的牛郎酒吧讓員工接受集體檢測的措施成果。

東京之後在6月11日解除警報，並逐步放寛限制，至19日解除所有商業限制。不過當地疫情持續，在過去一周有多日每日新增病例徘徊在20至40宗。