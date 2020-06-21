【中印衝突】莫迪聲明中方無越界被批放棄領土　辦公室急澄清

中印軍隊6月15日晚在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生致命流血衝突，印度總理莫迪（Narendra Modi）的表態被指放棄領土，印度總理辦公室20日緊急發聲明澄清。

莫迪19日召開了全體政黨會議，以視像會議形式討論15日的邊境衝突。莫迪在會議上說：「沒有人進入過我們的領土，沒有人佔領我們的任何哨所。」又稱「我們有20位士兵在拉達克犧牲，他們教訓了那些覬覦印度母親領土的人。」

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莫迪的話在印度引發了極大爭議，有批評指既然中方無人入侵印度領土，為何會發生衝突？那20位士兵又是為何戰鬥而死？印度反對黨領導人甘地（Rahul Gandhi）19日在Twitter上，批評莫迪在面對中國侵略時，主動放棄了印度領土。

新德里智庫政策研究中心戰略研究教授切拉尼（Brahma Chellaney）同日也在Twitter上質疑，莫迪的聲明對中國的宣傳有利，並指中國會用莫迪自己的話來為自己的侵佔辯護，稱印度士兵非法進入中國領土。

印度總理辦公室20日發表聲明，進行了澄清。聲明說：「有些方面正在試圖對總理昨天在全黨會議上的講話做出惡意的解讀。」

聲明指莫迪的意思是因為印度軍隊的勇敢，中方沒能出現在印方實質控制線一側。印度士兵用自己的犧牲挫敗了中方在實質控制線修建建築物的企圖，也打消了企圖越界的企圖。

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此外，印度外交部在20日發表聲明，指印度在加勒萬河谷地區的立場是明確的，批評中方就實質控制線提出誇大和站不住腳的主張。

聲明指印度軍隊完全熟悉印中邊境所有地區的路線，印方從未在實質控制線以外採取任何行動。印方修建的所有基礎設施都在實質控制線自己的一側。