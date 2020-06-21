【中印衝突】雙方繼續密集談判　中印官員就衝突解話

中印邊境軍隊在拉達克（Ladakh）地區加勒萬河谷（Galwan Valley）發生流血衝突致數十人死亡後，兩國軍方連續談判三日、每日密集對話數小時，10名印俘已在早前獲釋。

印度通訊社報業托拉斯（PTI）亦引述消息人士透露，經過三天談判，10名官兵、其中兩名是少校，在6月18日傍晚被中國軍方釋放。消息後經多個印媒證實。印度軍方在6月18日發聲明指出「沒有印度軍隊在行動中失蹤」，印度版面新聞（The Print）稱該聲明印證失蹤的士兵們歸來。

印度從上至下悼念逝者，印軍亡士20人資料全展開（請點擊放大瀏覽高清圖集）：

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《今日印度》資深編輯希夫·阿羅爾（Shiv Aroor）透露，釋放印度軍人是雙方6月17日周三談判的一個關鍵議題。有多個官員透露，如果沒有達成「友善的解決方案」，10名士兵就不會被釋放，如此敏感的信息是不會外傳的。

國際財經時報（IBTimes）消息指出，雙方在加勒萬河谷，最後經過6小時就停止衝突、恢復區域常態的談判，達成了一份釋放印方俘兵的協議。

6月17日，印度總理莫迪在與印度首席部長們舉行視頻會議時，向在拉達克地區與中國士兵對抗中喪生的印度士兵致敬。（印度政府新聞局官網）

印度總理莫迪（Narendra Modi）19日與全體政黨人士召開視像會議，討論印中邊境流血衝突時，親口否認中方越界：「無人入侵過我們印度領土，無人佔領我們任何哨崗。」莫迪承認雙方打了一仗，並稱是因為「我們的偵查力提高，過去（中方）肆意的活動，現在被我們的將士們攔截、打斷，所以才會造成緊張對峙局面。」

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在18日在社交網頁上帖文，就印方巡邏隊「赤手空拳」、「中埋伏」一說闢謠，指所有邊防部隊都攜帶武器。但根據1996年和2005年的協議，在雙方對峙時才不持槍不開火。

Let us get the facts straight.



All troops on border duty always carry arms, especially when leaving post. Those at Galwan on 15 June did so. Long-standing practice (as per 1996 & 2005 agreements) not to use firearms during faceoffs. https://t.co/VrAq0LmADp — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) June 18, 2020

中國外交部發言人趙立堅在19日主持例行記者會，有記者問及能否詳細介紹加勒萬河谷衝突事件的來龍去脈，趙立堅表示加勒萬河谷位於中印邊界西段實際控制線中方一側。多年來中國邊防部隊一直在此正常巡邏執勤，直玉4月印度邊防部隊單方面在加勒萬河谷地區持續抵邊修建道路、橋樑等設施。

趙立堅稱在15日晚印方邊防部隊打破雙方會晤達成的共識，跨越實際控制線蓄意挑釁，暴力攻擊中方前往現地交涉的官兵，進而引發激烈肢體衝突，造成人員傷亡。

趙立堅稱中方希望印方與中方相向而行，切實按照兩國領導人達成的重要共識，嚴格遵守兩國政府已經簽署的協定協議，妥善處理當前邊境事態加強溝通協調，共同維護兩國邊境地區的和平與安寧。