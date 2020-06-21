美國六月節周末槍聲頻傳　德州奧斯汀槍擊案最少5人傷

美國德州奧斯汀在當地時間6月21日清晨發生槍擊案，當地官員稱，5名成年人都有「嚴重，可能危及性命的傷勢」。事件發生在當地時間早上3時，案發現場是奧斯汀市中心一個商業區。

除了奧斯汀－特拉維斯縣緊急醫療服務（Emergency Medical Services，EMS）及奧斯汀警方的Twitter推文提供上述資訊，暫時未知有沒有人被捕。

FINAL Shooting incident at 500 blk E. 7th St (03:05): #ATCEMSMedics transported 5 patients from this incident to a local trauma facility. All patients were adults, with serious, potentially life threatening injuries. No other information available, EMS is clear the scene. https://t.co/n3yaAFawIJ — ATCEMS (@ATCEMS) June 21, 2020

美國六月節周末頻頻傳出槍聲，有人傷亡。紐約州錫拉丘茲（Syracuse）6月20日晚發生槍擊案，有槍手在一個戶外大型派對向人群開槍，至少9人中槍，其中一名17歲男子頭部中槍，情況危殆。

明尼蘇達州明尼阿波利斯市當地時間6月21日凌晨3時亦發生槍擊案，至少1死11人受傷。所幸那些傷者的傷勢並非危及性命。

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美國在6月20日亦有槍擊案，而且涉及示威者。被示威者佔領的西雅圖「自治區」發生槍擊案，導致1死1傷。

6月19日是美國的六月節，它起源於德州，紀念當地在1865年成為最後一個廢除奴隸制及解放黑奴的南方邦聯州。明尼阿波利斯市非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日在被捕過程中死亡，涉及警察過度使用武力，導致美國多處發生示威甚示騷亂，令六月節更受關注。