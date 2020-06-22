特朗普：美國未就新疆問題制裁中國官員　因擔心影響對華貿易談判

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美國總統特朗普（Donald Trump）上周簽署涉新疆法案，但美國迄今並未因新疆問題制裁中國官員，特朗普在6月21日播出的專訪中透露了原因。

新疆問題關係到中國西部地區的長治久安。圖為2018年9月6日，中國新疆維吾爾族自治區喀什市一名老人站在一面中國國旗後面。（Reuters）

據路透社6月21日報道，美國總統特朗普在21日播出的專訪中表示，美國之所以推遲因中國「鎮壓穆斯林少數民族」的問題制裁中國官員，是因為擔憂這樣的措施會對與北京的貿易談判構成障礙。

特朗普在接受媒體Axio訪問時，被問到他為何未實施美國財政部對與「鎮壓穆斯林」有關中國官員的制裁措施，特朗普說：「我們當時正忙於一項重要的貿易協議。我做了一筆大交易，可能價值達2,500億美元的交易。」

聯合國有關結構估計，有上百萬的穆斯林被扣押在新疆的「再教育營」。美國國務院指責中國對穆斯林實施酷刑與虐待。

中國否認有虐待行為，並表示這些「再教育營」是提供職業培訓，幫助打擊極端主義。

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自2019年以來，美國對一些中國公司實施了進口限制，並對一些與新疆問題有關的中國官員實施了簽證禁令，但並未實施財政部制定的更嚴厲制裁措施。

特朗普6月17日簽署了《2020年維吾爾人權政策法案》，要求就新疆問題制裁中國官員。但是特朗普強調，他有權決定這些措施的任何應用。

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