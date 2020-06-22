中歐領導人將舉行視像會議　預計不發聲明

在中美兩國因新冠病毒、華為、「港版國安法」發生爭議之際，中國總理李克強6月22日參加第22次中國—歐盟領導人會晤，美國議員則希望歐盟聯手對付北京。

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中國與歐盟6月22日舉行視頻會議，路透社稱，這將是自歐盟指責北京散播新冠病毒虛假信息，導致中歐關係惡化以來，雙方舉行的首次正式會談。

2019年4月8日，中國總理李克強（左二）同歐盟領導人舉行第二十一次中國—歐盟領導人會晤。（Reuters）

按照中國外交部說法，經中歐雙方商定，李克強同歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）以視像會議方式舉行第22次中國—歐盟領導人會晤。

中國外交部發言人趙立堅特別提到，會晤期間，中國國家主席習近平將以視頻方式會見歐洲理事會主席米歇爾、歐盟委員會主席馮德萊恩。

趙立堅稱，中國—歐盟領導人會晤對中歐關係發揮着重要的引領作用。2020年是中國同歐盟建交45周年。本次會晤是中方領導人同新一屆歐盟領導人首次正式會晤。中方高度重視，願同歐方一道，推動本次會晤取得積極成果，加強中歐抗擊疫情和經濟復甦合作，深化經貿投資、互聯互通、氣候變化、科技創新等領域的務實合作，加強在國際地區熱點問題上的政策協調，共同維護多邊主義，攜手應對全球性挑戰，推動「後疫情」時代的中歐關係再出發，為維護世界和平穩定、推動全球經濟復甦作出中歐貢獻。

路透社引述一名協助籌備此次峰會的匿名高級官員說：「我們準備與中國合作。但我們也希望中國承擔起全球最大經濟體之一的責任。」預計不會有任何聯合聲明。