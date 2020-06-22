【中印衝突】印度擱置數億美元雙邊項目　專家稱新德里損失更大

印度方面對加勒萬河谷（Galwan Valley）印度士兵之死的憤怒，已轉化成有意利用經濟手段報復中國的做法。目前三個價值約57億美元的中國項目已因雙邊關係緊張而擱置。專家稱，如果印度朝着這個方向繼續採取措施，損失將遠遠超過中國。

最新衛星照片顯示，中印衝突發生地加勒萬河谷地區正集結大量軍隊，請點擊放大瀏覽：

+ 3 + 2

美國智庫布魯金斯學會（Brookings）前印度研究員克里希南（Ananth Krishnan）在三月份的報吿中指出，「2000年代初期，中印兩國之間的貿易關係迅速增長，從2000年的不足20億美元增長到2008年的380億美元，隨後中國成為印度最大的貿易伙伴。直到2018年，中國仍然保持這一地位。2018年，雙邊貿易額增長2.5倍，達到955億美元，」

媒體資訊網站石英網（Quartz） 6月22日文章稱，雙邊貿易關係並不均衡，印度從中國購買的商品多於出售商品，導致鉅額貿易逆差。巨大的貿易失衡促使印度對中國的90項產品徵收反傾銷税，以保護自己的製造商。

在印度試圖圍堵中國製造商的同時，貿易逆差標誌着對中國的依賴，這也表明印度是中國製造商的大市場。

即使貿易關係不平衡，中國仍然是印度出口商最大的市場之一，如果再加上香港，出口數量更高。

印度從中國進口的物品清單從核能設備到製造肥料的原料不等，印度對中國的最大出口產品包括礦石和化學原料。

中印衝突爆發後兩國邊境緊張局勢持續加劇，請點擊放大瀏覽：

+ 11 + 10 + 9

此外，據印度媒體《德干先驅報》（Deccan Herald） 6月22日報道，在印中邊界緊張局勢中，馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）擱置了價值500億盧比的3個中國項目，以應對印中邊境問題。

專家稱，如果印度朝着與中國切斷關係的方向繼續發展，印度的損失將遠遠超過中國。