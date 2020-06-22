【中印衝突】印度一架軍用直升機在拉達克東部緊急降落　原因不明

在中印因為15日的，印度軍方一架先進的輕型直升機於6月21日在拉達克（Ladakh）東部地區預防性降落。

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據《印度斯坦時報》6月21日報道，印度軍方消息人士透露，印度軍方一架先進的輕型直升機Dhruv於21日在拉達克（Ladakh）東部地區預防性降落。

據透露，該直升機上的人員與乘客均平安。

在飛行員感到直升機可能有問題，並採取着陸預防措施後，使飛機緊急降落。

是次軍機降落發生在，中印兩國軍隊正在拉達克的加勒萬河谷（Galwan valley）發生暴力對峙之後。

6月15日爆發的中印衝突造成至少20名印度軍人死亡。中方迄今未公布解放軍的傷亡情況。

最新衛星照片顯示，加勒萬河谷地區正集結大量軍隊，請點擊放大瀏覽：

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據英國路透社6月21日報道，印度交通部長V.K.辛格（V. K. Singh）20日在接受印度電視媒體TV News24採訪時表示，中國軍隊在中印最新邊境衝突中至少損失40名軍人。

辛格說：「如果我們（印度）損失20人，那麼他們（中國）一方的傷亡人數至少多一倍。」辛格並未提供任何證據來支持他的說法。辛格曾擔任印度陸軍總司令。

中方迄今未公布解放軍在15日中印衝突中的死傷數字。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在微博上就解放軍傷亡情況發文稱，中方為什麼沒有公布數字？據他理解，是中方不想讓兩國民眾對雙方傷亡數字進行對比，從而刺激兩國公眾的情緒。這是北京的善意。