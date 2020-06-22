【新冠肺炎】美國泰森食品工廠爆發疫情　職員曾被揭在生產線小便

美國泰森食品公司（Tyson Foods）旗下廠房近日出現新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）群組感染個案。公司為防疫改建全國工廠、內部設有診所，員工上班前須接受體溫檢測，惟仍有逾7,000名員工確診。雖說廠房爆發疫情原因不明，亦非管理層所願，但翻查以往紀錄，它內部衛生情況實在有令消費者不安之處。

曾有工人在工作區小便

樂施會（OxFam）2016年發表報告，揭發這家全球大型肉類生產商位於美國家禽工廠內約25萬名工人「黑暗生活」。工廠管理人員經常拒絕讓工人去廁所如廁。一名阿肯色州泰森工廠工人表示曾目睹母親工作時小便，後來她要穿着尿片上班。一名北卡羅來納州泰森工廠工人指，很多工人「必須在他們褲子內小便」。

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美國善待動物組織（Peta）2007年調查兩間泰森工廠有否虐畜。組織指，調查員分別在9個不同的日子看到一些工人在掛放活雞的區域小便，包括在屠宰線上運載雞隻的輸送帶上小便。

產品含塑膠

泰森食物安全的問題亦一度引起疑慮。公司2019年1月回收國內36,420磅雞塊，因為有人投訴雞塊含有「塑膠」。

泰森同年3月亦回收國內69,000磅預先包裝的熟雞塊，因為產品可能被金屬污染。

這件事亦影響香港。食物環境衞生署食物安全中心同年5月7日宣布，兩款美國進口的泰森預先包裝熟雞塊可能含有金屬碎片，呼籲市民不要食用。