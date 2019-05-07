兩款Tyson預先包裝熟雞塊或含金屬碎片　進口商回收、下架

食物環境衞生署食物安全中心今日（7日）公布，兩款美國進口的Tyson Foods, Inc.預先包裝熟雞塊可能含有金屬碎片，呼籲市民不要食用。進口商已將涉事批次產品停售、下架及展開回收，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

食安中心透過恆常食物事故監察系統，得悉美國當局發出通知，指 Tyson Foods, Inc.正回收多款雞塊產品，因為該些產品可能含有金屬碎片，中心隨即與本港主要進口商和零售商跟進，初步調查發現上述進口商曾進口上述批次的受影響產品。中心發言人表示，該進口商已將涉事批次產品停售、下架及展開回收。市民如購入受影響批次產品應停止食用，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。市民可於辦公時間致電該進口商熱線2299 1133，查詢上述產品的回收事宜。

中心會就事件通知業界，並繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

受影響產品資料如下：

Tyson fully cooked Crispy Chicken Strips（Chicken Breast Strip Fritters with Rib Meat）。（網上圖片）

（一）產品名稱：Tyson fully cooked Crispy Chicken Strips（Chicken Breast Strip Fritters with Rib Meat）

來源地：美國

進口商：牛奶有限公司

淨重：每包二十五安士

此日期或之前食用：2019年11月5日

Tyson fully cooked Buffalo Style Chicken Strips（Chicken Breast Strip Fritters with Rib Meat and Buffalo Style Sauce）。（網上圖片）

（二）產品名稱：Tyson fully cooked Buffalo Style Chicken Strips（Chicken Breast Strip Fritters with Rib Meat and Buffalo Style Sauce）

來源地：美國

進口商：牛奶有限公司

淨重：每包二十五安士

此日期或之前食用：2019年10月15日及10月31日