【中印衝突】印度特種山地作戰部隊已派往邊境

印媒稱，印度方面已沿着3,488公里的實際控制線（LAC）部署了特種高空作戰部隊，以抵抗中國人民解放軍（PLA）在實控線西部，中部或東部地區的任何可能性侵略。

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《印度斯坦時報》6月22日文章稱，最高政府消息來源證實，印度軍隊已接受指示對實控線進行保護，以防解放軍通過集結部隊對實控線進行任何跨境侵略，對印度政府進行壓制。

據瞭解，為在北部邊界作戰已接受幾十年訓練的特種部隊已被派往邊境，以防危險信號出現。與解放軍乘坐步兵戰車在鋪設碎石的道路上行動的策略不一樣，印度山地部隊接受了游擊戰和高空戰鬥的訓練，印度與巴基斯坦在卡吉爾（Kargil）爆發衝突時所採取的措施與此一樣。

一位前印度陸軍參謀長表示，「在山區格鬥是最艱鉅的，來自北阿肯德邦（Uttarakhand），拉達克（Ladakh），廓爾喀（Gorkha），阿魯納恰爾邦（Arunachal，中國稱藏南）和錫金（Sikkim）的部隊已經適應了空氣稀薄的高度，因此其近距離戰鬥能力是無與倫比的。大炮和導彈必須具有精確的精度，否則它們會以數英里的距離錯過目標。」

另一方面，中國的青藏高原平坦，而印度方面則從喀喇崑崙山脈（Karakoram）的K2峰開始，到北阿坎德邦的楠達德維山（Nanda Devi），再到錫金的干城章嘉峰（Kanchenjung）和橫跨阿魯納恰爾邦邊界的南迦巴瓦峰（Namche Barwa）均為山區。

印度南區的中國專家對此表示：「在山區，不僅奪取領土很難，把握局勢更難。」