自中國和印度軍隊和邊界爆發衝突後，兩國關係越趨緊張。除了在政治層面後，印度逐步對中國的產品進行抵制，印度人也不斷在網上進行「杯葛中國製產品」的宣傳。早前在小米印度的 Facebook 中，有大量的印度網民留言「Boycott Made In China」。而印度政府也打算減低對中國公司的依賴，正計劃實際的抵制行動。

「Boycott China」

根據印度媒體引述印度政府內部人士的消息，要求印度兩大國營電訊商 BSNL 和 MTNL，就早前已完成招標的 4G 通訊設備進行重新招標，並強調在新一輪的招標中，需把中國企業如華為﹑中興通訊排除在外。換言之，本來或可能在印度 4G 通訊建設上分一杯羹的中國企業，有機會因中印衝突，失去在印度市埸的重要地位。

減少對中國的依賴

印度在通訊設計的發展比較慢，網絡通訊和手機市埸都較依賴中國，如小米在當地連續 10 季處領導地位，市場佔有率就高達 29％（2020 年 3 月數據）。不過，中印衝突爆發後，除印度用家高呼抵制小米，轉買台灣品牌 ASUS 外，更傳出印度政府要求當地國營電訊商，禁止向中國採購電訊設備和相關技術。同時，印度政府鼓勵本地公司自行生產有關的電訊設備和零件，進一步減少對中國的依賴。

轉用台灣品牌？

在中印關係惡化下，不只是印度政府，連當地市民都發起發應的行動。不少印度網民進入小米印度的 Facebook 官方專頁，留言將抵制中國製品及小米產品。他們貼出「Boycott Made In China」（杯葛中國製產品）的貼圖，更有網民指出，早前小米在印度推出新手提電腦，而他本來打算購買，但發生中印衝突後，決定抵制小米，轉買台灣品牌 ASUS（華碩）的手提電腦，更鼓勵其他印度人也加入抵制行動。中國企業無疑已經受到影響，或會逐步失去印度市埸。

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資料來源：AI Jazeera