美媒：衛星圖片顯示中國新一代潛艇將開始建造

美國《福布斯》（Forbes）雜誌報道，有新證據顯示，中國渤海造船廠出現新跡象，指向中國海軍下一代核子潛艇開建在即。中國若想巡弋遼闊的太平洋或定期進出印度洋，新的核子潛艇不可或缺。

報道指出，分析商用衛星影像顯示近日當地新的下水駁船已完成，就情報界的觀點來看就是潛艇開建的一大指標。

美國海軍部情報局（ Office of Naval Intelligence，ONI）一份非機密分析指出，他們預期中國的潛艇艦隊到2030年前，會從目前的約66艘增加至76艘，當中包括6艘以上的核動力攻擊潛艇，這些核動力攻擊潛艇會在葫蘆島的渤海造船廠製造。

美國海軍太平洋艦隊前情報與資訊作戰主管法內爾（James E. Fanell）更預估，2030年前中方潛艇會達約110艘。若然如此，葫蘆島的新設施就會是中國潛艇擴增的關鍵角色，ONI的分析也指向這點，稱「目前潛艦造船廠擴張，可增加未來的產量」。

葫蘆島的造船擴建始於2014年，在填海地興建新的大型造艦場址，有3個構工海灣，每個海灣可容納2艘潛艇。這些設施2017年前已完工，但直到最近才與供艦艇下水的乾塢連結，供潛艇從地上轉移入水的新下水駁船已到位，中國建造095潛艇的設施準備就緒。

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報道指出，預料渤海造船廠要製造的是全新的095「唐級」潛艇，可能得以對應美軍的維珍尼亞級潛艇。中國第一代核動力攻擊潛艇091「漢級」是在1970年代服役，其中3艘已近操作壽限卻還未除役，其餘則是2006年起陸續服役的093「商級」潛艇。

前美軍高階情報官與技術情報專家卡爾森（Chris Carlson）卻研判，新造艦設施可能不是為供095而設立，這些設施更利於開建中國下一代彈道飛彈潛艇096型。

報道指出，中國的新潛艇料將配備改良的聲納與武器、搭載更多乘員以供在太平洋、印度洋執行任務時間更長、直徑更大的壓力殼供容納更多隔音設備、彈道飛彈潛艇搭載的彈道飛彈可從現有的12枚增至16枚，以及更精密像是線傳操作X型方向舵等。