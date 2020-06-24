【新冠肺炎】福奇：美國部分地區疫情增長速度令人不安

美國多個州份的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情有死灰復燃迹象，國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）6月23日表示，對這些地區的情況感到不安，認為未來數周會是關鍵時期。

福奇與食品和藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）、疾病控制和預防中心（CDC）總監雷德菲爾德（Robert Redfield）及衞生及公共服務部助理部長吉羅爾（Brett Giroir）到國會出席眾議院能源及貿易委員會的聽證會，福奇稱，德州、佛羅里達及亞利桑那州等地的確診個案急增，情況令人不安，他指出病毒在社區散播是疫情持續的其中一個原因。

他認為，未來數周是考驗國家在這些州份抗疫能力的關鍵時刻。對於美國可能爆發第二波疫情，福奇指國家會有更好準備，稱屆時全國每月可進行4000至5000萬次病毒檢測，吉羅爾則表示美國在秋季前，每月可生產1.8億個N95口罩。福奇亦對開發疫苗感到審慎樂觀，稱其中一款疫苗可能在年底或2021年初面世。

另外，總統特朗普（Donald Trump）21日在競選集會上稱，曾要求減慢病毒測試速度，四名出席聽證會的衛生官員都強調沒聽過有關要求。

美國雖然開始重開經濟，但可能出現第二波疫情的憂慮仍揮之不去，《紐約時報》報道，歐盟認為美國抗疫不力，因此有意暫時禁止美國、巴西及俄羅斯三大疫情最嚴重國家的民眾入境。

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