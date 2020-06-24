【新冠肺炎】英格蘭放寬抗疫措施　衛生部門警告疫情或持續至明年

英國首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的新型冠狀病毒（COVID-19）抗疫措施，包括重開酒吧、餐廳等，但當局警告疫情仍會持續一段長時間。

約翰遜表示，從7月4日起，酒吧、餐廳、酒店、戲院、博物館及主題公園等設施會重開，稱恢復日常生活。他表示自己都希望可以到酒吧暢飲，但強調民眾仍要保持警覺，否則政府會再次收緊抗疫措施。另外，夜店、美容院、泳池等室內場所則繼續關閉。

他亦宣布放寬兩米的社交距離至一米，但大前提是民眾須戴口罩，以及避免面對面而坐等，不過蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭則會維持兩米社交距離的指引。

英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）認為，病毒可能會在冬季及明年春天繼續擴散，警告抗疫之路仍然漫長。

英國是其中一個新型冠狀病毒疫情最嚴重的國家，根據約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據顯示，截至23日，當地共有307,682宗確診個案，43,011人喪生，不過疫情持續放緩，全國在22日新增15人不治，創下3月中以來的新低。

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