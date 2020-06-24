【港版國安法】中國駐英大使劉曉明指滙豐太古等英企支持立法

中國全國人大早前審議通過訂立「港版國安法」的決定，外界料全國人大常委會最快下周通過草案。中國駐英國大使劉曉明6月23日透過視像電話在英國議會跨黨派中國小組在線座談會上演講，期間他表示港版國安法獲滙豐、渣打、太古、怡和等多間英國企業的支持。

駐英大使：立法勢在必行

劉曉明表示，中國全國人大依照憲法和基本法有關規定，以立法方式堵住香港國家安全的風險漏洞，他形容是合理合法，勢在必行。他稱，立法得到香港絕大多數民眾的擁護，得到滙豐、渣打、太古、怡和等英國企業的支持，也得到世上很多主持公道正義國家的讚賞和聲援。

他提到，英國在香港有30多萬公民及700多家企業，因此他強調香港保持繁榮穩定不僅符合中國的利益，也符合英國利益。

中國駐英國大使劉曉明認為港版國安法獲多間英國企業支持。圖為2019年10月15日，劉曉明在英國倫敦出席活動。（Getty Images ）

批評有些英國人沉浸在殖民時代

他批評仍有一些英國人沉浸在殖民時代，不時對香港事務指手劃腳，干涉中國內政。中方堅決反對一些人頻頻惡言相向及說三道四的做法。

劉曉明又有談到有關中國電訊設備製造商華為的議題，他稱華為問題是英國如何看待中國的問題，促請英國政府從本國利益和中英關係大局出發，繼續為包括華為在內的在英中資企業提供開放及公平的營商環境。他希望兩國以平等對話來管控分歧，不搞「麥克風式外交」。