【中印衝突】印度高調向參與衝突士兵頒發獎狀

中印邊境5月以來再陷入緊張關係，6月15日的加勒萬河谷（Galwan Valley）衝突罕見導致雙方人員傷亡，中國低調處理，印度6月24日則向參與衝突的士兵頒發獎狀。

印度陸軍參謀長納拉萬（Manoj Mukund Naravane）6月23日至24日前往中印衝突的前沿拉達克（Ladakh）視察。印度陸軍6月24日在官方Twitter上說，納拉萬當天訪問拉達克東部的前沿地區，評估當地的地面行動情況。納拉萬讚揚部隊士氣高昂，並勸吿他們繼續帶着熱情和激情工作。

General MM Naravane #COAS visited forward areas in Eastern #Ladakh and reviewed operational situation on the ground. #COAS commended the troops for their high morale and exhorted them to continue working with zeal and enthusiasm.#NationFirst pic.twitter.com/gc0rmw69Fs — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 24, 2020

據《印度時報》報道，納拉萬還給那些在拉達克東部地區對峙中，與中國軍隊衝突的士兵頒發獎狀。

納拉萬正在拉達克展開為期兩天的訪問，以評估當地局勢以及加勒萬河谷衝突後與中國軍方談判的進展。6月23日，納拉萬在列城（Leh）軍事醫院，探望6月15日加勒萬河谷流血衝突中受傷的印度士兵。