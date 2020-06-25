【中印衝突】印度推出限制外國商品新規　或為進一步抵制中國商品

中印在邊境爆發衝突後，印度國內掀起了抵制中國商品的浪潮。近日，印度政府電子商貿平台強制推出新規，限制外國商品的買賣。

反華情緒高漲，圖為6月22日，印度新德里民眾當街焚燒中國製造的商品。（Getty）

《印度斯坦時報》當地時間6月23日報道，為推動「印度製造」（Make in India）和「印度自力更生」計劃（Aatma Nirbhar Bharat），由印度政府推出的電子商貿平台GeM（Government e-Marketplace）將強制要求供應商在平台上標明產品的原產國。

報道稱，平台行政總裁庫馬爾（Talleen Kumar）吿訴印度托拉斯新聞通訊社(PTI）， GeM向推動「印度自力更生計劃」邁出了重要一步，規定了銷售商在平台上發布新產品時必須註明原產國。

他還表示，在這項規定出台前，將產品上傳的銷售商將會定期收到要求更新原產國訊息的提醒，如果沒有更新，產品將從平台中移除。」

他指出，更重要的是，該網站上還啟用了「印度製造」過濾器，購買者可以選擇購買那些「本地含量」（local content）大於50％標準的產品。

由於中印在邊境地區發生衝突，印度國內的反華情緒高漲。印度社會公正和賦權部（Ministry of Social Justice and Empowerment）部長阿塔瓦萊（Ramdas Athawale）在社交網絡上呼籲，應該關閉所有中國餐廳和酒店，並抵制所有中國貨品。

在網上，「抵制中國」相關的標籤成為了印度的熱搜，在社交網絡上可見印度民眾把中國貨品砸爛或焚燒的照片。有印度公司推出的一款名為「Remove China Apps」（刪除中國軟體）的應用程式，已獲500萬次下載。