美國：沒有中國參與的話　不排除短期延長《新削減戰略武器條約》

美俄代表6月22日在奧地利維也納就《新削減戰略武器條約》（New START）舉行的第一輪談判告一段落。會後美國軍控問題特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）23日在電話記者會表示，如果承認沒有中國參與的美俄雙邊協議方案不起作用，那麼美國願意考慮在嚴格的條件下，暫時延長《新削減戰略武器條約》的效力。

比林斯利說「我們的立場當然是這樣的：可以把《新削減戰略武器條約》的效力延長一段時間，但條件是必須承認冷戰時期的雙邊協議方案已經過時，這只是兩國之間的解決方案，不適用於存在第三方的全球方案；在這種情況下是中國，一個實力劇增的國家。」

他說，美國極力避免三方核武器競賽，最好的方法就是在中國的參與下簽署三方條約，華盛頓將謀求獲得北約的支持。

美國未能說服中國參加在維也納舉行的談判。比林斯利說，他們沒有出席是「令人遺憾的」，並說北京有進行談判的「義務」。比林斯利說：「中國人有責任承認他們有義務真誠地與我們和俄羅斯人進行談判。我們打算讓他們承擔這一義務。」

美國總統特朗普（Donald Trump）堅持中國應加入談判，但北京政府沒有興趣參與。比林斯利表示，美俄戰略穩定第二輪談判可能於7月底至8月初在維也納舉行，將再次邀請中國參加。