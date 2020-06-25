美國軍備控制特別代表：中國有參加談判的義務

俄羅斯已提出讓《新削減戰略武器條約》（New START）延長達5年，但美國總統特朗普（Donald Trump）堅持中國要參與三邊會談。美國軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）6月23日表示，中國有參加戰略軍控談判的義務。

美俄代表22日出席在奧地利維也納舉行的、旨在削減兩國核武庫存的會議。這是因應《新削減戰略武器條約》2021年2月5日到期。比林斯利22日與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在會議結束後一同舉行網上記者會。

比林斯利向記者表示，中國計劃在下個10年將其核武增加一倍，這是「非常令人擔心、秘密以及不受約束的積聚。」

他稱「在美國看來，三方核控協議最能避免一個令人難以置信的三方核軍備競賽發生。」惟里亞布科夫稱，堅持中國加入談判是「不切實際」。

里亞布科夫在接受國際文傳電訊社（Interfax）訪問時稱，俄羅斯認為軍控談判應是多邊，但「我們不可『強逼』或『遊說』任何人參加該等談判。」他也補充說，美國堅持談判要包括中國是「不切實際的」。

中國外交部發言人趙立堅6月17日稱中方已多次非常明確闡明立場，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」。他說注意到美俄談判削減和限制戰略武器時，美方一再談及中方，他認為這是美國向其他國家推卸責任的一貫伎倆。

大陸軍事戰略專家、香港鳳凰衛視評論員宋忠平分析，中國拒絕被拖進談判中，是因為它的核武庫存遠比美俄為少。日本長崎大學核武器廢絕研究中心一個報告估計，中國的核彈估計有約320枚。比美（5,800）及俄（6,370）少得多。