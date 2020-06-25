美國軍備控制代表：排除暫停在歐洲部署中程導彈的可能

美國軍備控制特別代表比林斯利（Marshall Billingslea）6月24日表示，排除美國暫停在歐洲部署中程導彈的可能性。

比林斯利在網上新聞發布會被問到有關問題時回答：「簡單來說，這不會發生。」他又再重覆美國對俄羅斯的指控，指俄方違反《中程導彈條約》（Intermediate‑Range Nuclear Forces Treaty，簡稱INF Treaty或《中導條約》）的行為，破壞條約。

美國政府2019年2月以俄羅斯違反雙方在1987年簽署的《中導條約》為由，宣布暫停履行條約的義務，並啟動為期6個月的退出程序。美國最終在同年8月退出條約。俄羅斯一直否認美方的指控。

比林斯利22日曾奧地利維也納與俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）舉行新一輪軍控談判。會後比林斯利表示，跟利亞布科夫取得足夠進展，去同意設立多個工作小組，以及進行第二次會議的進行，須視乎他們在2021年2月5日前尋求取代《新削減戰略武器條約》（New START）的進度。

《新削減戰略武器條約》規定美俄雙方擁有導彈頭的數量，部署的核彈頭數量不得超過1550枚、已部署的洲際彈道飛彈不超過700枚，還有每年接受18次現場檢查等。它的有效期為10年，期滿後可延期5年，並要求美俄雙方對導彈頭的削減目標在條約生效後7年內完成。

俄羅斯已提出讓《新削減戰略武器條約》延長達5年，但美國總統特朗普堅持中國參與三邊會談。里亞布科夫在接受國際文傳電訊社（Interfax）訪問時稱，俄羅斯認為軍控談判應是多邊，但「我們不可『強逼』或『遊說』任何人參加該等談判。」他也補充說，美國堅持談判要包括中國是「不切實際的」。

中國外交部發言人趙立堅6月17日稱中方已多次非常明確闡明立場，無意參加所謂的「中美俄三邊軍控談判」。他說注意到美俄談判削減和限制戰略武器時，美方一再談及中方，他認為這是美國向其他國家推卸責任的一貫伎倆。