【新冠肺炎】世衛讚揚北京迅速應對感染群組

全球新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診個案6月18日再創新高。世界衛生組織（World Health Organization）6月19日表示，疫情處於「新的危險狀態」，並讚揚北京迅速應對感染群組。

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）出席疫情記者會表示，疫情正在加速，6月18日全球通報超過15萬宗新增病例，是疫情爆發以來最多的一天。他指，新增個案近半來自美洲，南亞和中東也有大量個案，「全球正處於新的危險狀態」，「新冠病毒仍然迅速傳播，病毒仍然致命，而大量人群仍然易受影響。」

世衛組織衛生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）表示，各國需要提防第二波感染。他指，「由於一些國家未能控制疫情，可能會經歷第二個高峰，如果將疾病傳播程度降低到一定程度，後續才有可能出現所謂的第二波疫情，也許是在秋天或是今年晚些時候。所以既有可能在第一波疫情中出現第二個高峰，也有可能出現第二波疫情。」

瑞安表示：「世衛真正想看到的是敏捷運用數據調查、檢測並採取身體及社交措施的能力，從而以最小的社會代價來遏制感染。」

瑞安讚揚北京迅速應對感染群組，採取大規模應對措施，以防疫情失控，例如迅速發現、調查和遏制聚集傳播。他指，一波疫情結束前會出現一些病例，然後可能出現超級傳播等疫情擴大事件，要避免此類可能再次導致社區傳播的事件。要重視聚集疫情，以防第二個高峰和重回社區傳播模式。

對於中國表示於北京疫情發現歐洲的病毒株，瑞安認為不代表歐洲是疾病的起源，很可能是疫情於某個時刻從其他地方輸入北京。他指，要調查病毒抵達北京時導致多少人感染，以及加速傳播的因素，不過同時反映出病毒似乎來自人類，沒有再跳過物種屏障。