【新冠肺炎・最新疫情】美逾245萬人染疫　佛州德州暫停重啟經濟

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過960萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少48萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月26日上午7時50分，全球確診個案新增178,430個，累計增至9,608,814個。死亡個案新增3,349個，累計增至486,101個。

美國：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月26日上午7時50分，確診個案新增71,206個，累計增至2,452,567個。死亡個案新增3,817個，累計增至125,796個。美國已有逾2,920萬人接受檢測、逾66萬人痊癒。

德州6月24日有4,389宗住院病例，創該州新高，當地在翌日決定暫停重啟經濟計劃。佛羅里達州6月25日的單日確診個案超過 5,000宗，州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）26日亦稱，他不想該州進入重開經濟的下一階段。

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英國：首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的新型冠狀病毒（COVID-19）抗疫措施，從7月4日起，酒吧、餐廳、酒店、戲院、博物館及主題公園等設施會重開。夜店、美容院、泳池等室內場所則繼續關閉。當局警告疫情仍會持續一段長時間。

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韓國：中央防疫對策本部6月25日公布，截至當天零時，韓國新增28宗確診病例，累計增至12,563宗。死亡病例新增1宗，累計增至282宗。康復並解除隔離的病例累計10,974宗。

停泊釜山甘川港的俄羅斯貨船爆發集體感染，貨船最少16名船員確診。據指，貨船未有如實申報貨船健康狀況，俄羅斯也未有報通一周前下船的貨船船長確診，導致176名接觸者被緊急隔離。

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澳洲：維多利亞省一名八旬老翁感染新冠肺炎死亡，為一個月內澳洲首宗死亡個案。省內累計死亡個案增至20宗，全國死亡個案增至103宗。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月24日新增42,725個確診病例創新高，累計確診 1,188,631宗；新增死亡病例1,185宗，累計死亡病例53,830宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

印度：衞生部6月25日公布，該國確診個案新增16,922宗，再創單日新高，累計增至473,105宗。死亡個案新增418宗，累計增至14,894宗。全國目前已有271,696人康復。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月25日公布數據顯示，德國確診病例新增630個，累計增至192,079個；死亡病例新增13個，累計8,927個。

新西蘭：衞生部6月22日公布，該國新增2宗確診個案，國內活躍個案累計增至9宗。所有個案均由海入輸入。新西蘭6月8日曾宣布國內已無活躍個案。

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