日本富豪前澤友作網上辦抽獎派錢　獎金10億円　參加方法超簡單

2020新的一年到來，除了對新年有新的期許，抽中大獎的新年願望當然也不能少。一名來自日本的超級富豪，舉辦了一場超狂的抽獎活動，只要完成指定的步驟就可以參加抽獎，總金額高達10億日圓（7200萬港元），讓大批網友們紛紛許願「我一定要抽中！」

根據《ENCOUNT》報道，日本超級富豪前澤友作，在跨年夜時發布了一項抽獎活動，民眾只要關注前澤友作的Twitter帳號，並轉發這則活動貼文，就可以參加抽獎，而獎項是100萬日圓（7.2萬港元），總共有1000名幸運兒可以得到獎金。雖然這個活動只限日本民眾參加，但活動發起至今才3天，就已經有高達230多萬人轉發貼文，反應可以說是相當熱烈。

前澤友作去年舉辦的抽獎總金額為1億日圓（Twitter@Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作）

過去前澤友作就舉辦過類似活動，去年的總金額為1億日圓（720萬港元），今年前澤友作加碼了10倍之多，讓今年的總獎金來到10億日圓。前澤友作這麼做的原因，其實是希望完成一項社會實驗，他想知道這100萬日圓會如何改變人們的生活，是不是真的可以為這些人帶來幸福，而前澤友作也將會與社會、經濟學家一起來探討這項議題。

前澤友作近年曾因將成為「全球首位私人到月球旅行」的乘客而聞名，2017年被評估身價3900億日圓（280億港元），在全球富人排名第630位，日本富人排名第14位。他在去年將自己一手創辦的服飾電商品牌「ZOZOTOWN」賣給日本網路龍頭「Yahoo！JAPAN」，外界估計他藉此至少能夠獲得2300億日圓（165億港元）的收入。

▼▼▼點擊下圖觀看豪爽富翁前澤友作的生活照​▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

延伸閱讀：

女子瞞著父母整形 手術成功回家後竟美到認不出

外媒揭秘飛機艙內必點飲料 空服員最討厭零卡可樂

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】