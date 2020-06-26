疑中國滲透　澳洲工黨省議員物業遭突擊搜查

澳洲情報和警察部門6月26日突擊搜查新南威爾斯省工黨議員莫斯爾曼（Shaoquett Moselmane）的住所和辦公室，之後在國會辦公室接受查問。他長期以來被指和中國政府有來往。

澳洲警察與情報部門稱有參與「持續的調查」，但沒有透露更多詳情。澳大利亞官員稱此舉是針對疑似中國間諜滲透澳大利亞國會調查的一部分。

新南威爾斯省工黨領袖麥凱（Jodi McKay）稱搜查行動是基於有指他的辦公室被中國政府干預，情況非常令人擔心。她說莫斯爾曼的黨籍已暫停。

澳洲工黨籍的省議會議員莫斯爾曼因與中國官員及部門來往甚密，成為該國警察及情報部門調查的對象。他已被暫停議員職務。圖為省議會網站上介紹莫斯爾曼的頁面。（www.parliament.nsw.gov.au）

率先報道事件的澳洲《悉尼先驅晨報》報道指出莫斯爾曼與中國的關係。他自2009年當選國會議後9次訪問中國都有人資助。還有記錄顯示他的交通與交際費用通常都與中國政府官員或機構有關。有關方面針對他的調查已進行數月，惟沒有任何指控已被證實。

莫斯爾曼2020年4月曾稱讚中國國家主席習近平應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的表現。他之後辭去該省上議院助理主席的職務。

自由黨籍的澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示已留意到有關調查已進行一段時間。他說事件在今日上升到一個新的層次，必須立即採取行動，以及政府是絕對決意確保沒有任何人能干預澳大利亞的活動。