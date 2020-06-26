【中印衝突】印度出口組織聯合會：抵制中國貨可能行不通

中印兩軍在邊境發生致命衝突後，印度民間掀起抵制中國貨浪潮，印度出口商則對此指出，這可能行不通，因為印度在很多關鍵原材料方面依賴中國。

路透社6月25日報道，印度出口組織聯合會主席（FIEO）薩拉夫（Sharad Kumar Saraf）說「鑑於近期與中國發生的衝突，我們支持政府讓印度自力更生的主張，但我們也應該記住，我們在很多關鍵原材料方面依賴中國。」

他又稱，如果同樣的商品印度公司也能生產，政府應要求印度人停止購買中國產品，但是禁止或抵制所有中國產品，則會傷害印度製造商。

在截至2019年3月的財政年度中，中印雙邊貿易額為880億美元，對華逆差為535億美元，是印度最大的雙邊貿易逆差。最新數據顯示，2019年4月至2020年2月，印度對華貿易逆差為468億美元。

《印度斯坦時報》6月22日發表題為《「抵制中國」的戰略真的有用嗎？》的報道稱，印度有人發出呼籲抵制中國商品的論調，這是很不成熟的，這需要印度在國內或國際上找到此類進口的替代來源。

《印度時報》20日則刊登題為《我們可以抵制中國，但代價是什麼？》的文章稱，現在關閉中國產品的大門對印度沒有絲毫好處，只會進一步傷害印度。