【新冠肺炎・疫情】美國確診宗數「V型反彈」　新增個案逾4萬

美國約翰斯·霍普金斯大學實時統計數據顯示，全球已有超過976萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、最少49萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

全球：據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至香港時間6月27日上午7時33分，全球確診個案新增155,153個，累計增至9,764,997個。死亡個案新增3,449個，累計增至492,767個。

圖為美國國家過敏及傳染病研究所主任福奇（Anthony Fauci）6月23日出席國會眾議院出席聽證會，在發言前除下口罩。（AP）

美國：美國確診個案超過245萬例、累計逾12.4萬人死亡。25日新增4萬例確診個案，刷新該國歷來紀錄。逾半州份確診個案增加，當中包括最快重啟經濟的州，以及人口多的西岸地區。該國疫情已呈「V型反彈」。

美國確診病例錄得最多的一次是在4月24日，當時單日新增確診個案為3.64萬個。

多個疫情嚴重的州份的新增個案及住院人數再刷新紀錄，以亞里桑那州為例25日錄得逾3000個案，這是該州一周內第四次有這個水平的紀錄。

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英國：首相約翰遜（Boris Johnson）6月23日宣布放寬英格蘭地區的新型冠狀病毒（COVID-19）抗疫措施，從7月4日起，酒吧、餐廳、酒店、戲院、博物館及主題公園等設施會重開。夜店、美容院、泳池等室內場所則繼續關閉。當局警告疫情仍會持續一段長時間。

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韓國：中央防疫對策本部6月26日公布，截至當天零時，韓國新增39宗確診病例，累計增至12,602宗。死亡病例沒有增加，維持在282宗。康復並解除隔離的病例累計11,172宗。

停泊釜山甘川港的俄羅斯貨船爆發集體感染，貨船最少16名船員確診。據指，貨船未有如實申報貨船健康狀況，俄羅斯也未有報通一周前下船的貨船船長確診，導致176名接觸者被緊急隔離。

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澳洲：該國6月26日新增37宗確診病例，累計7,595宗。死亡案例沒有增加，維持在104宗。其中維多利亞省新增30宗確診案例，這是當地的單日新增病例數連續第10天維持在2位數。

巴西：政府公布的數據顯示，該國在6月24日新增42,725個確診病例創新高，累計確診 1,188,631宗；新增死亡病例1,185宗，累計死亡病例53,830宗。目前巴西的確診總數居全球第2，僅次於美國，並已超越英國，成為排在美國之後、全球染疫死亡個案第二多的國家。

印度：衞生部6月26日公布，該國確診個案新增17,296宗，再創單日新高，累計增至490,401宗。死亡個案新增407宗，累計增至15,301宗。全國目前已有285,637人康復。

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德國：羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute，RKI）6月25日公布數據顯示，德國確診病例新增630個，累計增至192,079個；死亡病例新增13個，累計8,927個。

新西蘭：衞生部6月22日公布，該國新增2宗確診個案，國內活躍個案累計增至9宗。所有個案均由海入輸入。新西蘭6月8日曾宣布國內已無活躍個案。

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